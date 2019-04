Napoli: Borrelli (Verdi), 4500 euro per fornire la carrozzina ad un disabile

- "In occasione del Question Time del 19 aprile abbiamo presentato un'interrogazione sul caso dell'indebita richiesta di 4500 euro avanzata da un'ortopedica napoletana ad un disabile per fornirgli la carrozzina. Sul caso, raccontato dalla trasmissione "Le Iene", l'Asl ci ha garantito che sarà avviata un'inchiesta interna ad horas. L'indagine è già stata affidata al Nucleo Ispettivo Aziendale e prenderà il via in queste ore, per concludersi entro il 26 aprile. Qualora emergano responsabilità il commissario straordinario della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva ci ha garantito che adotterà tutte le misure richieste dal caso". Lo ha comunicato il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Qualora l'inchiesta interna dovesse confermare le risultanze emergenti dal servizio de "Le Iene" non vediamo altra soluzione che la revoca della convenzione e auspichiamo anche l'intervento della Magistratura. Richiedere denaro in maniera indebita a fronte della fornitura di un dispositivo che sarà acquistato a spese della Asl rappresenta un comportamento grave che è incompatibile con un regime che, alla base, prevede lealtà nei confronti degli utenti e della stessa azienda sanitaria".(Ren)