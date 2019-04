Europee: De Siano (FI): in bocca al lupo ai candidati campani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo il presidente Berlusconi per essere generosamente ritornato in campo e per aver voluto guidare i nostri candidati in questa entusiasmante competizione elettorale europea. Una sfida sui valori nella quale, con l'obiettivo di cambiare l'Europa per esaltarne la centralità dei cittadini ed un ruolo da protagonista nel consesso internazionale, sappiamo di poter contare su candidati di alto profilo che testimoniano la particolare capacità di Forza Italia di esprimere una classe dirigente all'altezza del compito". Lo ha detto il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano. "Auguri dunque a tutti i candidati azzurri – ha aggiunto il senatore De Siano - ed un particolare in bocca al lupo ai campani".(Ren)