Campania: Daniele (Pd), parteciperò a manifestazione del 4 maggio

- "Parteciperò a Napoli il 4 maggio alla manifestazione ‘Prima le Persone’". A dichiararlo il Consigliere Regionale Gianluca Daniele, che prosegue: "Parteciperò da cittadino napoletano, italiano ed europeo e da rappresentante delle istituzioni in Consiglio Regionale, uno tra i tanti e, come tale, considero la manifestazione del 4 maggio un segnale forte ed importante da dare al nostro Governo e a tutti quei governi che pensano di poter andare avanti, basando la propria politica sull'autoritarismo, sulla xenofobia, sulla paura dell'altro e del diverso, sull'azzeramento dei diritti. Per quanto concerne il nostro paese – ha aggiunto Daniele - esiste un baluardo imprescindibile che detta chiaramente le regole: è la nostra Costituzione, che esplicita che vengono prima le persone e che le differenze di ogni tipo devono essere considerate una ricchezza da valorizzare e non un motivo per discriminare. Questa manifestazione, che si svolgerà in molte piazze italiane, a Napoli in Piazza Mancini, nasce da quella dello scorso 2 marzo a Milano, quando migliaia di persone si sono riunite in un corteo maestoso e pacifico, solo per palesare la propria presenza contro i cori razzisti che sembravano più forti, più numerosi e, invece, già quella piazza ha dimostrato che tanti sono coloro che non hanno nulla a che fare con questo tipo di mentalità. Quella piazza – ha concluso il consigliere - ha dimostrato, come farà quella del 4 maggio, ne sono sicuro, l'intento comune dei più di sovvertire la deriva culturale, sociale ed etica che sta prendendo il nostro Paese e l'intera Europa".(Ren)