Napoli: manifestarono per la Sea watch senza autorizzazione, sette denunce

- Il consigliere comunale di Napoli Eleonora de Majo ha reso noto che stamattina sono state notificate sette denunce ad altrettanti attivisti del centro sociale napoletano Insurgencia per la manifestazione non autorizzata, risalente al 5 gennaio, per favorire l’attracco della Sea watch e della Sea eye con a bordo ottanta migranti salvati nelle acque del Mediterraneo. “Siamo al paradosso, gli attivisti erano scesi in piazza a difesa dell’umanità”, ha dichiarato la de Majo, ricordando che “la manifestazione del 5 gennaio, conclusasi pacificamente nel porto di Napoli vide la partecipazione di migliaia di persone”. “Non ci arrenderemo, andiamo avanti più forti di prima”, ha concluso il consigliere comunale. (Ren)