Sant’Antimo (Na): Capone ( UGL), serve piano Marshall per messa in sicurezza edifici scolastici e sanitari pubblici

- "Il crollo del muro nella scuola elementare di Napoli, in cui sono rimasti feriti l'insegnante e due bambini, rappresenta un fatto grave che deve far riflettere sulla necessità di avviare un vero e proprio 'piano Marshall' volto al riassetto infrastrutturale del Paese, unitamente ad un forte piano di investimenti che rafforzi la purtroppo precaria sicurezza sui luoghi di lavoro, come questo episodio evidenzia". Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, in merito al crollo di una parete nella scuola elementare di Sant'Anastasia (Napoli) che ha colpito una maestra e due bambini. "In tal senso, auspico che tra le priorità del Governo ci sia la messa in sicurezza in particolare degli edifici scolastici e sanitari pubblici".(Ren)