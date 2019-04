Campania: Ronghi (Sud protagonista) e Nonno (FdI), a Pompei stagione turistica compromessa (2)

- Ronghi ha sottolineato che: "Il sindaco deve dimettersi perché è gravissimo quanto sta accadendo a Pompei, a pochi giorni dalle Festività, dove sono messi a serio rischio la vivibilità e il sereno svolgimento delle festività in una città a forte vocazione turistica". Ronghi ha inoltre dichiarato di aver scritto "una lettera al Prefetto di Napoli per chiedere un intervento urgente finalizzato a garantire la piena presenza della Polizia Municipale a Pompei e la tutela dei cittadini e delle cittadine e dei turisti". In aggiunta, il vice portavoce cittadino di Fratelli d'Italia, Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli ha sottolineato che: "Il capogruppo di FdI alla Camera dei Deputati, on. Francesco Lollobrigida, ha presentato un'interrogazione ai ministri Salvini, Tria e Bongiorno su questa grave problematica". "L'amministrazione comunale di Pompei - ha concluso Nonno - si dimostra del tutto incapace a gestire la città che ospita un sito archeologico, patrimonio Unesco, meta di turisti da tutto il mondo". (Ren)