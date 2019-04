Mostre: per il weekend di Pasqua Caravaggio, Fabre e Depositi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ‘MusiCapodimonte’, Sabato 20 aprile, Domenica 21 aprile, Lunedì 22 aprile, dalle ore 10.30 fino alle ore 12.00. Le sale del museo saranno animate dalle performance della Compagnia Arcoscenico con Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta e da un “amico speciale” il M° Rosario Ruggiero che accoglierà i visitatori nel Salone delle Feste svelando forme e significati di brani musicali classici e moderni. ‘Ogni Favola è un gioco!’, Reading interattivo per bambini nel Real Bosco di Capodimonte, Sabato 20 Aprile 2019, dalle ore 9.30 alle 12.00. Il reading interattivo Ogni Favola è un gioco! è proposto dall’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte sul Belvedere di Capodimonte. Gli operatori dell’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte, leggeranno una favola ambientata nel Real Bosco di Capodimonte in cui i bambini, oltre che partecipare ascoltando, interverranno direttamente nel racconto divenendo attori, protagonisti. E come sempre giocando si impara! Il progetto è promosso e patrocinato da Premio Greencare alla ricerca del verde perduto; Euphorbia s.r.l.; Biblioteca Popolare Il Borgo. Target consigliato: bambini dai 7 ai 10 anni. (Ren)