Salerno: Pap, tartassata da bollette pazze e senz’acqua da tre giorni una famiglia di Nocera inferiore (Sa) (2)

- "Questo comportamento da parte della Gori è illegittimo da diversi punti di vista – ha dichiarato Erminia Maiorino al coordinamento del gruppo Potere al Popolo Agro Nocerino Sarnese -. All'evidente abuso effettuato entrando all'interno di un'abitazione privata, bisogna aggiungere la considerazione che non si può staccare completamente l'acqua ad una famiglia! Anche l'Oms ha stabilito che tutte le persone, a prescindere dalla loro condizione socio-economica, hanno diritto ad un quantitativo minimo vitale di 40 litri di acqua al giorno". “Come Potere al Popolo agro Nocerino-Sarnese seguiremo questa famiglia per fare in modo che venga ripristinata in tempi rapidi la fornitura idrica e chiediamo un intervento immediato anche del sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, sia in quanto garante dei diritti dei cittadini, sia in quanto rappresentante della Rete dei sindaci che si battono per la ripubblicizzazione dell'acqua all'interno dell'Ente idrico campano”, ha concluso il coordinamento di Pap nella sua nota. (Ren)