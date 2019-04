Campania: ad Acerra (Na) riapertura dopo 10 anni del sottopasso ferroviario pedonale

- Riaprirà domani dopo decenni il sottopasso ferroviario pedonale di Acerra (Na) tra Corso Garibaldi e Via Diaz. In occasione dell'evento si terrà, a partire dalle ore 10, il taglio del nastro con il sindaco Lettieri e i vertici di Rfi. La giunta comunale, riunita dal sindaco di Acerra (Na) Raffaele Lettieri, con deliberazione n. 59 del 19/04/2019, ha approvato il protocollo d'intesa con Rfi per la riapertura del sottopasso pedonale sito nella stazione ferroviaria di Acerra in corrispondenza del passaggio a livello di Corso Garibaldi, rimasto inutilizzato per decenni, per consentirne l'utilizzo e la riapertura al pubblico che avverrà da domani. L'adozione del protocollo tra comune e Rfi è il risultato, hanno fatto sapere i promotori, dell'attenzione posta dall'Ente locale alla problematica relativa al sottopasso pedonale di Corso Garibaldi, rimasto finora inutilizzato per decenni, al fine di renderlo fruibile ai cittadini, così da evitare ai pedoni lunghe attese in caso di passaggio a livello chiuso. Rfi, di intesa con il comune di Acerra, ha realizzato i lavori di ripristino, riqualificazione e messa in sicurezza del sottopasso, mentre con il comune di Acerra ha concordato di redigere un apposito contratto di comodato d'uso: tutte le incombenze connesse per l'uso ovvero manutenzione degli impianti di illuminazione, pulizia, manutenzione dell'impianto di sollevamento delle acque meteoriche e della videosorveglianza, saranno a carico del comune, mentre resterà in capo a Rfi la responsabilità riguardante i lavori eseguiti e delle opere da eseguire nonché la responsabilità derivante dalla sicurezza strutturale del bene. (Ren)