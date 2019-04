Campania: Ciarambino (M5s), con la nostra legge contro i vitalizi risparmiamo 5 milioni l'anno

- "Il primo atto del processo di cambiamento avviato da quando come Movimento 5 stelle siamo al Governo del paese è stato il taglio dei vitalizi, assegni d'oro erogati per pochi anni di lavoro, in spregio a chi ha sacrificato una vita intera per una pensione da fame". Lo ha dichiarato il consigliere campano del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino nel corso della conferenza stampa nella quale è stato illustrato il contenuto della proposta di legge in tema di rideterminazione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità degli ex consiglieri regionali, di cui è prima firmataria. "Dopo Camera e Senato - ha proseguito Ciarambino - questo deprecabile privilegio sarà ora tagliato anche nelle Regioni. Alla luce dell'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, abbiamo depositato in questi giorni una proposta di legge in linea con il testo del nostro Governo, che comporterà per le casse regionali della Campania un risparmio complessivo di oltre 5 milioni di euro l'anno, a fronte dei 10,7 erogati. Ad oggi la Regione Campania eroga assegni vitalizi a favore di 172 ex consiglieri, a cui vanno aggiunti 60 assegni di reversibilità. Con la nostra proposta si procederà a un ricalcolo degli assegni secondo il metodo contributivo puro. Inoltre, proponiamo l'innalzamento dell'età pensionistica a 66 anni, 6 anni in più rispetto a quanto prevede l'attuale normativa, oltre a una significativa riduzione fino al mancata erogazione nei casi di cumulo con altre cariche elettive". (segue) (Ren)