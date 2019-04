Campania: Centri antiviolenza incontrano assessore regionale Marciani (2)

- I referenti dei servizi hanno manifestato all’assessore anche la necessità di armonizzare le tariffe e di immaginare insieme il potenziamento dei servizi per gli uomini fautori della violenza - anche in un'ottica di prevenzione e di non reiterazione - e per i minori che assistono, anch’essi vittime di relazioni compromesse”. L’assessore Marciani ha ringraziato Federsolidarietà Confcooperative Campania per l’opportunità di dialogo e di relazione con gli operatori sociali. Presenti all’incontro il presidente di Confcooperative Campania, Antonio Borea e il presidente di Federsolidarietà Campania, Giovanpaolo Gaudino. “Le occasioni come questa di dialogo con le istituzioni su singole questioni hanno un grande valore per la nostra Federazione e per la crescita reale della cooperazione sociale sui territori. Spendere del tempo per andare oltre l’interesse della singola realtà e ragionare in termine di politiche e di strumenti collettivi è l’essenza del lavoro politico sindacale. Da questi ragionamenti dipende la forza di tante cooperative sociali” ha detto Gaudino alla conclusione dei lavori. (Ren)