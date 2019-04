Napoli: Borrelli (Verdi), criticità strutturali viadotto di via Sponzilli

- "Ci è pervenuta una segnalazione circa le condizioni del viadotto di via Generale Francesco Sponzilli che sovrasta via Galileo Ferraris, nei pressi della linea ferroviaria. Dalle immagini si evince la possibilità di una criticità legata alla stabilità della struttura. Tale problema è comune a molte strutture viarie insistenti sul territorio. Tali problematiche ci preoccupano molto, tenendo conto che – in molti casi – si tratta di viadotti mai manutenuti in passato". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Abbiamo chiesto di verificare la stabilità di tutti i viadotti e le strutture sopraelevate in modo da accertare e risolvere ogni eventuale criticità. La sicurezza dei cittadini è prioritaria e gli incidenti che si sono verificati altrove negli ultimi anni ci invitano una riflessione profonda sulle carenze legate alla manutenzione di tali strutture".(Ren)