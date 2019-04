Napoli: sequestrati beni a imprenditori slot machine per conto camorra

- Su ordine del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) polizia e guardia di finanza hanno sequestrato beni mobili e immobili e rapporti finanziari per un valore totale di 300mila euro ai fratelli Davide, Pasquale e Giuseppe Marciano, imprenditori operanti del settore dello slot machine, ritenuti vicini al clan di camorra Belforte di Marcianise. Tra i beni posti sotto sequestro anche 127 slot machine installate presso i bar di Maddaloni (Ce) e nei comuni vicini. I tre fratelli sono detenuti dopo essere stati arrestati dal maggio dello scorso anno perché accusati di essere i gestori, in regime di monopolio e per conto della camorra, del settore economico delle slot machine, imposte con la minaccia a quasi tutti i bar e locali di Maddaloni.(Ren)