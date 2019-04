Lavoro: Borea (Confcooperative Campania), in trent’anni di attività 64mila soci e 800 milioni di fatturato (2)

- “Questo, da un lato, ci richiede il triplo degli sforzi, sia come rappresentanti politico–sindacali che come imprenditori – ha aggiunto Borea -. Dall’altro, ci stimola a rincorrere, fino a raggiungerli, dei risultati utili per tutto il movimento cooperativo. Pensiamo alla legge regionale in materia di cooperazione che risale appena al 2012 o alla legge, con il relativo albo, per le cooperative sociali che in Campania è stata recepita solo nel 2015, sebbene la legge nazionale risalga al 1991. Sono solo due esempi di risultati non scontati, che abbiamo raggiunto con molto lavoro, insieme alle altre Centrali cooperative”. “Trent’anni sono anche l’occasione per ricordare la nostra essenza – ha evidenziato il presidente -, che è rimarcata dall’art 45 della Costituzione e che spiega perfettamente il ruolo delle imprese cooperative nella società. La cooperazione ha un carattere di mutualità, di sostegno, ma è anche uno sguardo al futuro, alle idee”. “Confcooperative Campania raggiunge il traguardo dei trent’anni grazie a noi tutti – ha aggiunto Borea -. Un passaggio segnato dalla comune volontà di realizzare una società comune, una comunità, come è quella che sono orgoglioso di rappresentare insieme al Consiglio regionale in carica”. (segue) (Ren)