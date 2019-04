Lavoro: Borea (Confcooperative Campania), in trent’anni di attività 64mila soci e 800 milioni di fatturato

- “Confcooperative Campania compie trent’anni. Il 17 aprile 1989 veniva siglato l’atto costitutivo, dando il via ad una storia che ha come protagoniste le nostre imprese. In trent’anni l’organizzazione è cambiata molto, nella governance e nei contenuti e continua ad interrogarsi, a rinnovarsi e a mettersi alla prova cercando di tenere a distanza l’autoreferenzialità e le vuotaggini”. Così in una lettera il presidente di Confcooperative Campania, Antonio Borea, per gli auguri alle cooperative e ai soci. “Oggi Confcooperative Campania ha scelto di concentrarsi sui valori della rappresentanza – ha proseguito il presidente -, delle relazioni istituzionali, sulla narrazione del movimento cooperativo, mettendo al centro le risposte ai bisogni esistenti o emergenti e che interessano lo sviluppo delle comunità, la crescita dei territori, il benessere delle persone. Ma si concentra anche sui servizi e su una consulenza idonea per permettere alle imprese di irrobustirsi, di crescere, di stare sul mercato. Operiamo in una terra che non si fonda su una cultura cooperativa, a differenza di altri territori del nostro Paese”. (segue) (Ren)