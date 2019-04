Lavoro: Borea (Confcooperative Campania), in trent’anni di attività 64mila soci e 800 milioni di fatturato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Democrazia. Uguaglianza. Solidarietà. Equità: non sono solo parole – ha rimarcato il numero uno di Confcooperative Campania -. Sono valori importanti, sostanziali. Sono i valori fondanti della nostra associazione, quanto mai necessari in questo momento storico. Il 14 maggio avremo un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e insieme a lui rifletteremo proprio sul dettato costituzionale in materia di impresa cooperativa e sul ruolo cruciale dei corpi intermedi, quali luoghi di sintesi e di riflessione su interessi complessi e generalizzati”. “La cooperazione è un valore aggiunto, Confcooperative Campania lo è – ha scritto Borea -. Lo è per capire la società e creare uno strumento di relazione, di dialogo nel percorso di costruzione del bene comune e di tutela della democrazia che la Carta costituzionale delinea. Servono persone che cooperino per affrontare i temi più scottanti, dall’occupazione al disagio sociale, di qualunque tipo esso sia”. “Serve che tutti noi ci rendiamo partecipi di questo pezzo di storia, affinché si radichi a fondo la consapevolezza che le cooperative che agiscono nel rispetto della legge e sono prossime ai territori contribuiscono alla crescita dell’economia”, ha concluso Borea nella sua lettera. (Ren)