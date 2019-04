Campania: Pentangelo (FI), per le amministrative di Nola (Na) un centrodestra unito e coeso

- "L'imminente competizione elettorale deve vedere il centro destra unito e coeso ovunque per meglio esprimere le potenzialità elettorali e di buon governo". Lo ha affermato l'onorevole Antonio Pentangelo, coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli. "La città di Nola (Na) - ha proseguito Pentangelo - ha da sempre rappresentato un modello ed un punto di riferimento per un'area vasta. Per questo invito i responsabili e gli attivisti politici del centro destra, a partire da quelli di Forza Italia, di riconoscersi in un percorso di condivisione e disponibilità". "Mi aspetto - ha concluso Pentangelo - senso di responsabilità". (Ren)