Napoli: Borrelli (Verdi), per i residenti di Sant'Erasmo chiederemo l'apertura di un nuovo ufficio postale

- "Diversi residenti dell'area di via delle Brecce a Sant'Erasmo e via Gianturco ci hanno segnalato i disagi che sono costretti a subire da oramai due anni, in seguito alla chiusura dell'ufficio postale di zona, avvenuta nel 2017". Lo hanno affermato il consigliere campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere del Sole che Ride alla IV Municipalità di Napoli Anna D'Ambrosio. "L'ufficio - hanno proseguito Borrelli e D'Ambrosio - serviva il quadrilatero di via Brin, via Ponte della Maddalena, via Gianturco e via Ferraris. Un'area vasta e popolosa che, di punto in bianco, è stata privata del presidio. In seguito alla chiusura dell'ufficio i residenti sono costretti a recarsi presso l'ufficio postale di San Giovanni o presso l'ufficio nei pressi dell'ospedale Loreto Mare. A farne le spese sono soprattutto le persone anziane che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono costrette a ricorrere al buon cuore dei figli per recarsi presso gli altri uffici". "Per risolvere tale criticità - hanno concluso - abbiamo contattato Poste Italiane per rappresentare loro il problema e chiedere l'attivazione di un nuovo ufficio postale all'interno del comprensorio di via Brecce a Sant'Erasmo, in prossimità della sede della struttura chiusa nel 2017". (Ren)