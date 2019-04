Ercolano: agli Scavi venerdì Via Crucis Diocesana con Cardinale Sepe

- Per la prima volta Ercolano accoglierà le celebrazioni pasquali partenopee con la Via Crucis del Venerdì Santo. Passerà infatti per le strade della città di Ercolano la Via Crucis diocesana, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, con partenza da Piazza Trieste alle ore 19,30, con cinque stazioni del Cammino Santo che si svolgeranno nella Città di Ercolano, e le successive nove stazioni si immergeranno nello spirito del Parco Archeologico di Ercolano, attraverso un cammino che si svolgerà sul Viale Maiuri, nella magica ambientazione che vedrà da una parte il mare e dall’altra gli antichi resti della città illuminati per l’occasione. Conferenza stampa dell’evento giovedì 18 aprile alle ore 11,00 presso l’Antiquarium del Parco Archeologico di Ercolano alla presenza del Direttore Francesco Sirano e di Monsignor Raffaele Galdiero, Decano del XII Decanato dell’Arcidiocesi di Napoli, e i funzionari che parteciperanno all’iniziativa.(Ren)