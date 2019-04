Napoli: ‘Stiamo Insieme per divertirci’ il progetto intergenerazionale per non stare soli a Pasqua

Napoli, 17 apr 16:52 - (Agenzia Nova) - In occasione delle festività pasquali e in concomitanza con la sospensione delle attività didattiche, si svolgerà l'iniziativa "Stiamo Insieme per divertirci", realizzata dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli con la collaborazione della società Napoli Servizi. In questi giorni, sono previste una serie di attività ludico ricreative rivolte agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, comunali e statali, alle quali potranno partecipare anche gli alunni con disabilità grazie al supporto degli Operatori OSA e degli addetti al trasporto H della Napoli Servizi - settore Welfare - che predisporranno un apposito servizio navetta. Per favorire una maggiore inclusione e partecipazione il progetto coinvolgerà anche agli anziani della Casa di Riposo Signoriello, al fine di favorire lo scambio intergenerazionale. L'iniziativa ha l'obiettivo di favorire l'interazione e la socializzazione oltre che ad offrire un intrattenimento durante il periodo di chiusura delle scuole. (segue) (Ren)