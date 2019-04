Napoli: ‘Stiamo Insieme per divertirci’ il progetto intergenerazionale per non stare soli a Pasqua (2)

Napoli, 17 apr 16:52 - (Agenzia Nova) - Attraverso una serie di laboratori musicali, attività manuali, realizzazione di lavoretti pasquali, si creeranno momenti di integrazione e i bambini e gli anziani avranno l'opportunità di socializzare e sperimentare la coesione di gruppo sia tra pari che tra differenti generazioni. Le attività si svolgeranno nelle strutture comunali che hanno aderito all'iniziativa secondo il seguente calendario: 18-19-23-24-26 aprile 2019 - dalle 9.00 alle 13.00 - Casa di riposo Signoriello - 2^ Traversa Duca degli Abruzzi, 8; 19 - 23 – 26 aprile 2019 - dalle 9.00 alle 13.00 - Teatro Annalisa Durante - Via Vicaria Vecchia, 23; 18- 24 - 26 aprile 2019 - dalle 9.00 alle 13.00 - AIPD Napoli Onlus - Via Bernardo Quaranta 53/a; 24 – 26 aprile 2019 - dalle 9.00 alle 13.00 - Centro Polifunzionale San Francesco - Via Marechiaro, 76. L'Assessore alle Politiche Sociali Roberta Gaeta e l'A.U. di Napoli Servizi Andrea De Giacomo saranno presenti al Signoriello alle ore 11,30 del 19 aprile. (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Attraverso una serie di laboratori musicali, attività manuali, realizzazione di lavoretti pasquali, si creeranno momenti di integrazione e i bambini e gli anziani avranno l'opportunità di socializzare e sperimentare la coesione di gruppo sia tra pari che tra differenti generazioni. Le attività si svolgeranno nelle strutture comunali che hanno aderito all'iniziativa secondo il seguente calendario: 18-19-23-24-26 aprile 2019 - dalle 9.00 alle 13.00 - Casa di riposo Signoriello - 2^ Traversa Duca degli Abruzzi, 8; 19 - 23 – 26 aprile 2019 - dalle 9.00 alle 13.00 - Teatro Annalisa Durante - Via Vicaria Vecchia, 23; 18- 24 - 26 aprile 2019 - dalle 9.00 alle 13.00 - AIPD Napoli Onlus - Via Bernardo Quaranta 53/a; 24 – 26 aprile 2019 - dalle 9.00 alle 13.00 - Centro Polifunzionale San Francesco - Via Marechiaro, 76. L'Assessore alle Politiche Sociali Roberta Gaeta e l'A.U. di Napoli Servizi Andrea De Giacomo saranno presenti al Signoriello alle ore 11,30 del 19 aprile. (Ren)