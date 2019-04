Rifiuti: smaltimento e stoccaggio illeciti, sequestri e sanzioni per 12mila euro in provincia di Napoli

- In attuazione del Piano d’azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti, operazioni interforze di Esercito, Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Arpac e Asl Na3 per il controllo straordinario nel territorio dei comuni di Somma Vesuviana, Calvizzano e Sant’Anastasia hanno portato a sequestri, denunce e sanzioni amministrative per violazioni alle normative in materia di stoccaggio e smaltimento rifiuti e di sicurezza sui luoghi di lavoro e smaltimento di rifiuti pericolosi. In particolare, sono state controllate 6 attività commerciali ed imprenditoriali operanti nel settore meccanico, della lavorazione del legno e del riciclaggio di materiale plastico, di cui 3 sono state sequestrate; controllate 42 persone -di cui 3 denunciate all’Autorità giudiziaria e 3 sanzionate amministrativamente- e 13 veicoli; contestate sanzioni amministrative per circa 12mila euro. A Somma Vesuviana è stata sequestrata una lavanderia e tintoria industriale: l’attività veniva esercitata in un capannone di circa 1.500 mq e nei locali annessi di circa 2.500 mq. All’interno dell’azienda sono stati rinvenuti fusti contenenti sostanze chimiche, cumuli di rifiuti di vario genere illegalmente depositati, nonché una vasca irregolarmente utilizzata per il contenimento di olio combustibile. (segue) (Ren)