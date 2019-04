Campania: limitazioni alla circolazione di veicoli nelle isole di Capri, Ischia e Procida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con decreti del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato disposto, a decorrere da domani, il divieto di afflusso e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti in Campania o condotti da persone residenti nello stesso territorio sulle isole di Capri, Ischia e Procida, con modalità differenziate. Per garantire l’osservanza dei divieti in questione, il Prefetto Pagano ha fatto sapere di aver disposto controlli rigorosi attraverso gli organi di polizia. (Ren)