Sorrento (Na): Comune mette al bando plastica monouso

- Il sindaco Giuseppe Cuomo ha firmato oggi un'ordinanza che vieta l'uso di bicchieri, piatti, contenitori e shopper non biodegradabili e compostabili. La decisione diventerà operativa tra 90 giorni, per consentire lo smaltimento delle scorte. Siglato anche un protocollo d'intesa per sviluppare l'applicazione della certificazione internazionale Green Key alle strutture alberghiere locali, un programma di adesione in quattro tappe: di qui alla fine del mese si terrà un incontro formativo dedicato agli albergatori che segnerà il concreto avvio del percorso; tra aprile e giugno 2019 i titolari delle strutture ricettive associate a Federalberghi Penisola Sorrentina cominceranno a osservare le prescrizioni contenute nel progetto; tra giugno e luglio sarà effettuata una valutazione dei risultati a cui seguirà la consegna dei certificati e delle targhe Green Key.(Ren)