Agroalimentare: Coldiretti, a Pasqua in Campania previsti 100mila agri-turisti

- Saranno circa 100 mila i visitatori che in Campania si sposteranno dalla città in campagna nel primo lungo ponte di primavera fra Pasqua, 25 Aprile e primo maggio. È quanto emerge da una ricerca di Coldiretti e Terranostra Campania, l'associazione che promuove gli agriturismi aderenti alla rete regionale Campagna amica. “Un interesse favorito dal calendario di una ‘Pasqua alta’, in primavera avanzata, con i lavori di preparazione dei terreni, la raccolta delle verdure e degli ortaggi e – ha sottolineato la Coldiretti - lo spettacolo degli alberi in avanzata fioritura”. “Per il ponte di primavera in Campania si registrano incrementi di richieste di circa il 20% in più rispetto allo scorso anno – si legge nella nota di Coldiretti -. Un fenomeno che cresce dopo anni opachi, nei quali i consumatori avevano perso fiducia nei confronti di uno dei pilastri della multifunzionalità agricola. Si registra un andamento favorevole e omogeneo sulle cinque province, con punte notevoli nelle aree agricole prossime agli attrattori turistici: dal Cilento alla Costiera, dai Campi Flegrei al Matese, dal Sanno all'Irpinia. La crescita della domanda è tale da far registrare in alcuni casi prenotazioni già per Ferragosto”. (segue) (Ren)