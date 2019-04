Agroalimentare: Coldiretti, a Pasqua in Campania previsti 100mila agri-turisti (3)

- “La primavera – ha precisato la Coldiretti – è la stagione privilegiata per stare nel verde perché consente di assistere allo spettacolo unico del risveglio della natura che riguarda piante, fiori e uccelli migratori. Il successo del turismo ecologico e ambientale è dovuto ai costi contenuti, all'elevato valore educativo e alla pluralità di mete disponibili senza dover percorrere grandi distanze. Luoghi ideali per rilassarsi con le tradizionali gite, picnic ed escursioni, lontani dal traffico e dallo smog delle città”. “Una tendenza che si sposa con l'enogastronomia. In base all'ultimo Rapporto sul turismo enogastronomico 2019 – ha sottolineato la Coldiretti – si evidenzia che nella scelta della meta del viaggio il 59% dei turisti italiani valuta come importante o importantissima la presenza di un'offerta enogastronomica e fra le esperienze più apprezzate ci sono, nell'ordine, la visita a un'azienda agricola (39%), di una cantina (31%) e di un caseificio (27%)”. “Si tratta di un risultato che dimostra l'immenso valore storico e culturale del patrimonio enogastronomico nazionale che è diffuso su tutto il territorio e dalla cui valorizzazione – ha precisato la Coldiretti – dipendono molte delle opportunità di sviluppo economico ed occupazionale”. “Il turismo della tradizioni locali e della campagna – ha concluso la Coldiretti – interessa in modo trasversale tutte le generazioni con il 47% degli appartenenti alla generazione x (i nati tra il 1965 e il 1980) e il 46% dei millennials (1981-1998)”. (Ren)