Campania: Ciarambino (M5s), con la nostra legge contro i vitalizi risparmiamo 5 milioni l'anno (2)

- "Con l'intesa - ha continuato Ciarambino - raggiunta a livello nazionale in Campania andremmo a risparmiare il 20% circa del montante dei vitalizi attualmente erogati. La nostra legge, che introduce anche divieto di cumulo e innalzamento dell'età pensionabile, comporterà un risparmio fino al 50%. La somma accantonata, pari a oltre 5 milioni di euro, sarà interamente investita in emergenze ambientali e politiche sociali. Ad oggi, inoltre, gli ex consiglieri regionali possono decidere di farsi restituire il totale dei contributi versati. Con la nostra legge non sarà più possibile. Così come prevediamo di abolire l'associazione degli ex consiglieri, che grava sul bilancio regionale per 30mila euro l'anno. Una rivoluzione che andrà a colpire una casta per troppo tempo intoccabile nei suoi privilegi, difesa a spada tratta dall'attuale governatore che ha sempre fatto bocciare le nostre proposte di taglio dei vitalizi, introducendo una ridicola riduzione percentuale del vitalizio per la durata di tre anni". "Una presa in giro - ha concluso Ciarambino - che sarà superata grazie al cambiamento introdotto dal nostro governo e che vogliamo portare avanti con questa legge di buonsenso che mira a ridurre ulteriormente il gap tra i cittadini e la casta degli eletti". (Ren)