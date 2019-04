Campania: presentato a Torre del Greco (Na) il Flag Litorale Miglio d'Oro (2)

- A descrivere le azioni del Flag la direttrice Giuliana Esposito: "Siamo nella fase di presentazione dei bandi, il Flag è strumento al servizio dei territori per valorizzare il mare a 360°. Il presidio territoriale presso la Stecca di Torre del Greco, incubatore d'imprese, ci ha permesso di essere in contatto diretto non solo con gli interlocutori principali come i pescatori, ma anche con stakeholder indiretti come i cantieri navali". Ad intervenire al convegno anche Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale dell'Unci Agroalimentare: "Abbiamo voluto fortemente l'istituzione dell'associazione temporanea di scopo: rappresenta una opportunità che può dire la propria nella nuova economia del mare, lavorando su due binari paralleli: da una parte con la programmazione dei fondi per la pesca, fino al 2020". "Dall'altro lato - ha concluso Scognamiglio - può favorire l'istituzione dell'agenzia del mare che parta proprio dall'esperienza del Flag". (Ren)