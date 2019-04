Napoli: riconfermato il concerto del primo maggio a piazza Dante, l’appello degli artisti

- Riconfermato il concerto in occasione della Festa del primo maggio a piazza Dante. Tra gli artisti firmatari dell’appello per raccogliere sostegno nella realizzazione della giornata di festa: i Terroni uniti, Luca Persico e Massimo Jovine dei 99 Posse. "In un paese sempre più traghettato verso la xenofobia, le differenze di classe, verso l’autonomia regionale, che altro non farà che peggiorare in tutto il Sud i servizi essenziali, in un paese in cui la salute pubblica è messa a repentaglio così come l’ambiente in cui viviamo è ancor più importante che in una data simbolica per la storia dell'emancipazione e la conquista dei diritti come il Primo Maggio si parli una lingua diversa" hanno scritto i promotori nel loro appello. "La piazza di Napoli deve essere un grido di orgoglio e resistenza", questo è il messaggio del concerto del primo maggio a Napoli. L’appello degli artisti per l’evento nascerebbe anche dalla voglia di sinergia e di collegamento con altre piazze che parleranno lo stesso linguaggio, come quella di Taranto. I due concerti saranno infatti gemellati in un ponte ideale che legherà i due eventi. (Ren)