Napoli: Verdi, marciapiedi di viale Fulco Ruffo di Calabria trasformati in parcheggio

- "Troppo spesso ci viene segnalata la presenza di automobili parcheggiate in spregio alle regole del codice della strada lungo i marciapiedi di viale Fulco Ruffo di Calabria, la strada che conduce all'ingresso del terminal dell'aeroporto di Capodichino. I camminamenti pedonali vengono trasformati in parcheggio con i viaggiatori che sono costretti, con i loro bagagli, a camminare lungo la sede stradale". Lo hanno denunciato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini. "Abbiamo fatto presente il fenomeno alla polizia municipale – hanno proseguito Borrelli e Gaudini -, chiedendo di intensificare i controlli per far sì che i marciapiedi siano liberati. Occorre un presidio costante lungo la strada che impedisca agli automobilisti di parcheggiare lungo i camminamenti pedonali. Alcuni di loro, infatti, parcheggiano deliberatamente sui marciapiedi, consci della sanzione che, in molti casi, è inferiore rispetto ai costi che dovrebbero sostenere qualora decidessero di lasciare l'automobile per qualche giorno nei parcheggi in prossimità dell'aeroporto".(Ren)