Rifiuti: smaltimento e stoccaggio illeciti, sequestri e sanzioni per 12mila euro in provincia di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre a Somma Vesuviana, in seguito ai controlli effettuati presso un’autofficina ed un attività di riparazione pneumatici, si è proceduto al sequestro delle due attività per violazione della normativa in materia di stoccaggio e smaltimento rifiuti, nonché per mancata esibizione dei registri di carico e scarico rifiuti. Sono state sequestrate alcune aree annesse illegalmente adibite a discariche nelle quali erano depositati sul nudo terreno componenti meccaniche di auto, oli esausti ed altro materiale pericoloso. A Sant’Anastasia è stata sequestrata un’area di 750 mq adibita a discarica abusiva di materiale da risulta di autodemolizione. In campo 20 equipaggi, per un totale di 56 unità appartenenti al Raggruppamento “Campania” dell’Esercito, alla Polizia di Stato del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, al reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Napoli, ai Carabinieri della stazione di Somma Vesuviana, ai Carabinieri forestali, alla Guardia di finanza di Casalnuovo, alla Polizia metropolitana di Napoli, alla Polizia Metropolitana di Napoli, alle Polizie Locali dei Comuni di Calvizzano, Marano di Napoli, nonché personale dell'Arpac di Napoli, dell’Asl Na 3 e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Somma Vesuviana. (Ren)