Agroalimentare: Coldiretti, a Pasqua in Campania previsti 100mila agri-turisti (2)

- “Il cibo – ha rilevato la Coldiretti – è il vero valore aggiunto della vacanza Made in Italy che può contare sul primato dell'agricoltura più green d'Europa. La Campania con 515 riconoscimenti è la prima regione italiana per numero di Pat (prodotti agroalimentari tradizionali), ma è anche la terra felix con 14 Dop, 9 Igp, 15 vini Doc, 4 Docg e 10 Igt”. “Un successo enfatizzato dalla presenza negli agriturismi Campagna Amica della figura dell'agrichef – ha proseguito la Coldiretti -, il cuoco contadino, che custodisce le ricette della tradizione, realizza piatti innovativi nel rispetto della materia prima che produce, fa del racconto il valore aggiunto rappresentando l'immagine virtuosa degli Agriturismi doc italiani, valorizzando prodotti buoni, sani e garantiti e custodendo i prodotti in via di estinzione, i sigilli di Campagna Amica. Non uno chef che scimmiotta gli stellati, ma un agricoltore ai fornelli che porta nel piatto la storia e la fatica che ci sono dietro un'impresa agricola. I punti di forza dell'agriturismo autentico sono tracciabilità, distintività, qualità e bellezza”. (segue) (Ren)