Sant’Antimo (Na): crolla parete scuola, ferita insegnante e alunni

- La parete crollata nella scuola di Sant'Anastasia (Napoli) era stata realizzata una decina di anni fa, per dividere in due un vano ampio. Due bambini e la maestra di sostegno rimasta coinvolta nel crollo della parete sono stati medicati sul posto dal personale sanitario del 118. L'insegnante, incinta di quattro mesi, colpita direttamente al capo e ad una spalla ha preferito recarsi dal proprio ginecologo per controllare le condizioni del feto. Oggi era l'ultimo giorno di scuola prima della lunga pausa pasquale.(Ren)