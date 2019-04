Avellino: esplode bombola di gas, ustionato 23enne

- Stamattina, a Grottolella, in provincia di Avellino, una fuga di gas ha causato un’esplosione che ha distrutto parte di un’abitazione in cui viveva un 23enne della Costa d’Avorio. Allertati i soccorsi dai vicini, l’ivoriano è stato estratto dalle macerie ancora cosciente e trasportato via eliambulanza al centro grandi ustionati dell’ospedale "Cardarelli" di Napoli. (Ren)