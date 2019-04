Sant’Antimo (Na): consiglieri cdx accusano sindaco di svuotare deleghe per gestire assessorati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nulla quaestio sull'impegno e la professionalità del neo assessore Pedata ma è evidente che i continui avvicendamenti degli assessori a Sant'Antimo sono serviti al sindaco Russo solo per spezzettare le deleghe e svuotarne alcune per poter gestire direttamente le materie chiave o, a quanto pare attraverso il figlio visto che oramai imperversa tra uffici comunali, enti d'ambito e ora a quanto sappiamo anche sui tavoli della Città Metropolitana, interloquendo in nome e per conto dell'amministrazione santantimese". Così in una nota congiunta i consiglieri di opposizione di centrodestra del Comune di Sant'Antimo (Na) Annarita Borzacchiello, Vito Cesaro, Corrado Chiariello e Innocenzo Treviglio. "Anche con queste ultime nomine, che al pari di tante altre effettuate anche all'interno della macchina amministrativa e che sono a mio avviso palesemente illegittime – hanno concluso i consiglieri – prosegue la politica clientelare e familistica di un sindaco che a giorni, con la discussione del bilancio, sbugiarderemo certificando il dissesto a cui ha condotto l'ente". (Ren)