Napoli: Borrelli (Verdi), muore dopo intervento di bypass gastrico Procura apre un fascicolo

- "In seguito alla morte di un giovane di 26 anni, operato presso una clinica di Ottaviano e deceduto a causa di una serie di complicazioni presso il II Policlinico di Napoli, abbiamo chiesto l'apertura di un'inchiesta interna alla Asl competente e all'Aou Federico II per appurare eventuali negligenze". Lo ha annunciato il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Il caso – prosegue Borrelli – è stato anche portato all'attenzione dell'autorità giudiziaria. La Procura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità sul piano penale. Occorre fare chiarezza per delucidare completamente la dinamica del fatti".(Ren)