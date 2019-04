Napoli: nota ospedale Santobono su intervista mamma paziente deceduto

- “Facendo seguito alle dichiarazioni rilasciate a Radio Marte dalla sig.ra Valentina Loffredo in merito al decesso del proprio figlio, e riprese in una nota dall'Onorevole Borrelli – è stato riportato dalla nota dell’Ospedlae Santobono - l'Azienda precisa quanto segue: il piccolo, di circa tre anni, era affetto da una forma molto severa di tumore cerebrale, della cui gravità, e dei grandi rischi per la sopravvivenza, la famiglia era stata resa edotta in sede di rilascio del consenso informato all'intervento; il decesso del piccolo è avvenuto dopo circa un mese dall'intervento neurochirurgico, per complicanze che appaiono direttamente correlabili alla grave situazione di base ed alla complessità del decorso post-operatorio; durante il periodo di degenza in rianimazione il piccolo ha ricevuto le cure appropriate, garantite peraltro in seno alla più grande rianimazione pediatrica dell'Italia meridionale, totalmente ristrutturata meno di un anno fa, con zone di isolamento idonee, utilizzate anche per alcune fasi della degenza del bimbo, e con una dotazione ottimale di personale infermieristico rispetto ai posti letto; quanto riferito dalla sig.ra Loffredo, pur nella comprensione del legittimo dolore, non appare corroborato da alcuna evidenza, ed in ogni caso, avendo la famiglia intrapreso una azione risarcitoria, le confutazioni di merito di tali dichiarazioni saranno prodotte in sede propria; i primari della Neurochirurgia e della Rianimazione hanno già puntualmente relazionato sul decorso clinico del paziente; ad integrazione di tali relazioni, la struttura interna di Gestione del Rischio Clinico, come usualmente, procederà ad una revisione delle singole fasi della degenza, per verificare ogni aspetto dell'assistenza fornita” cos’ si è conclusa la nota dell’ospedale.(Ren)