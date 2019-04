Napoli: consolato russo, incontro tra ragazzi russi e campani a Capodimonte per celebrare Gagarin (2)

- “È stata una giornata di confronto e di inclusione in un luogo incantevole, colmo di scienza e tecnologie, una assoluta eccellenza in Italia e in Europa – ha affermato il console russo a Napoli Vincenzo Schiavo -. Da quando abbiamo messo il mezzo busto di Jurij Gagarin, ogni anno celebriamo, la domenica seguente, con grande partecipazione, l’evento del 12 aprile 1961, quando il primo uomo, il russo Gagarin, compì per la prima volta nella storia un’intera orbita attorno alla Terra a bordo della navicella Vostok”. “È stata l’ennesima occasione per consolidare i rapporti tra la Campania e la Federazione Russa da anni ormai fortificati e privilegiati – ha proseguito il console russo -. Il nostro ufficio consolare promuove iniziative del genere perché per noi è importante mettere in luce il percorso storico russo che è fortemente presente anche sul nostro territorio”. “Per il futuro contiamo di organizzare anche convegni sui questi temi, sviluppando nuove e fruttuose opportunità di interscambio tra le nostre culture”, ha concluso Schiavo. (Ren)