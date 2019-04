Napoli: Borrelli (Verdi), ambulanza resta bloccata a causa di un camioncino in via Sapienza

- "Lunedì mattina abbiamo avuto modo di assistere all'ennesimo capitolo dell'inciviltà di alcuni automobilisti napoletani. Un mezzo del 118 è rimasto bloccato a causa della presenza di un furgoncino in sosta vietata che occupava l'intera carreggiata lungo via Sapienza. L'ambulanza è rimasta ferma a lungo in attesa che il proprietario del mezzo si degnasse di venirlo a spostare. Purtroppo in tanti casi la maleducazione e la mancanza di rispetto delle regole rischiano di provocare danni gravissimi agli ammalati". Lo ha denunciato il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Il fatto – ha proseguito Borrelli – si è verificato nella stessa giornata in cui un'ambulanza è stata dirottata dai passanti in zona Porta di Massa dopo che un turista era rimasto ferito a causa della caduta di alcuni calcinacci. Il mezzo di soccorso era inizialmente diretto in piazza Garibaldi dove una partoriente stava per dare alla luce un figlio. A quel punto il 118 ha inviato l'ambulanza inizialmente diretta al soccorso del turista ma, come raccontato da "Il Mattino" è stato l'equipaggio di un terzo mezzo, di passaggio in piazza Garibaldi, ad assistere la partoriente. Queste situazioni rendono l'idea di quanto sia delicato il lavoro del personale del 118 e di quanto i cittadini siano chiamati alla massima collaborazione per facilitarlo".(Ren)