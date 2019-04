Lavoro: assessore Palmeri: formazione dei dipendenti dei centri per l'impiego insieme alle imprese

- “L'intero programma di riorganizzazione dei servizi per il lavoro della Regione Campania procede spedito”. Così l’assessore al Lavoro Palmeri sul programma di formazione della Regione Campania. !Infrastrutture informatiche nuove, procedure passate al setaccio, semplificate ed uniformate su tutto il territorio, personale riqualificato e motivato. Noi ci stiamo muovendo così da tempo – ha aggiunto l’assessore regionale al Lavoro Sonia Palmeri - per assicurare servizi efficienti. Allo Spazio Lavoro all'interno del CIS - Interporto (circa 1.000 aziende e 7.000 addetti) stamattina la soddisfazione del Presidente CIS Ferdinando Grimaldi "grazie a Voi, molte più aziende si sentono sollecitate e incoraggiate ad assumere". “I servizi per il lavoro sono stati potenziati dopo il passaggio del personale nei ruoli della regione Campania avvenuti solo pochi mesi fa e grazie alla rete degli Spazio Lavoro, cioè punti di accesso diretto delle aziende alle misure regionali (il prossimo sarà inaugurato il 19 a Salerno) siamo in grado di offrire servizi di alta specializzazione come collocamento mirato per le Aziende, le misure di incentivazione all'occupazione, nonché la rilevazione dei fabbisogni formativi. L'obiettivo è fare dei centri per l'impiego un luogo in cui ciascuno trovi la sua opportunità, di formazione, di autoimprenditorialita', di artigianato, di tirocinio, di occupazione”.(Ren)