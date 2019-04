Amministrative: progetto interattivo per Nola del candidato sindaco Cinzia Trinchese

- E’ stato svelato il mistero legato al progetto #IMMAGINANOLADIFFERENTEMENTE che tanto ha fatto discutere i nolani nelle ultime settimane. Una campagna mediatica tesa a valorizzare le peculiarità artistiche e storiche del territorio nolano sensibilizzando la popolazione sulle sue enormi potenzialità. Un'idea dell'Arch. Cinzia Trinchese, già assessore comunale ai Beni Culturali e candidato a sindaco per le amministrative, appoggiata da una coalizione composta da liste civiche e altri soggetti politici che si riconoscono in una nuova visione della gestione della cosa pubblica: un programma di impegno civico per la città di Nola pienamente compiuto, che si articola su dieci punti ben definiti ma nello stesso tempo aperto al contributo di tutti i cittadini che potranno interagire e proporre integrazioni o eventuali modifiche attraverso il web dal sito internet www.cinziatrinchesesindaco.it . “Alla base – ha spiegato Cinzia Trinchese – vi è il concretizzarsi di un disegno politico meditato da tempo, con progetti studiati nei loro profili di sostenibilità economica, finanziaria ed ambientale, al fine di promuovere azioni effettivamente realizzabili da parte dell'amministrazione comunale. Per tale ragione abbiamo articolato il programma in punti e ogni punto i progetti concreti. In quegli ambiti in cui un progetto ci sembrava riduttivo, abbiamo preferito parlare di missioni, volendo intendere con tale termine lo scopo ultimo cui la nostra azione vuole tendere. Ciascuna missione è suddivisa, a sua volta, in obiettivi, frazionando i grandi problemi presenti sul tavolo dell'amministrazione in tappe da raggiungere gradualmente”.(Ren)