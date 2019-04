Bullismo: in Campania istituito il fondo per le vittime (2)

- "E' importante che le Istituzioni territoriali agiscano in sinergia con le comunità scolastiche" - ha sottolineato Arnaldo Maurino, assessore alla X Municipalità del Comune di Napoli -, per costruire gli anticorpi necessari che non facciano aumentare a dismisura i casi di bullismo, perché potrebbero rappresentare l'anticamera di nuovi atti di criminalità". Secondo Francesca Recano, psicologa e psicoterapeuta, "determinante è la prevenzione attraverso l'ascolto dei giovani per evitare che durante la fase della crescita certi ruoli si cristallizzino, dai quali è più difficile uscire superata l'adolescenza". "Abbiamo riscontrato che anche i giovanissimi allievi sono già pronti a individuare i casi di bullismo, per segnalarli ai docenti ed evitare spiacevoli avventure", ha rimarcato lo psichiatra e criminologo forense, Antonio Scamardella. "Bambini e adolescenti trascorrono molto tempo online e i crescenti episodi di cyberbullismo, per numero e gravità - ha sostenuto Domenico Falco, presidente del Corecom Campania -, rappresentano un'emergenza educativa, come testimoniano le indagini pubblicare da 'Telefono Azzurro' attraverso il centro nazionale di ascolto". Nel corso dell'iniziativa l'ispettore della Polizia delle Comunicazioni, Umbertina Picano e l'assistente capo della Polizia postale Giuseppe Giorgio hanno illustrato, con l'ausilio dei filmati, i pericoli della 'rete' e dei social network. (Ren)