Campania: Borrelli (Verdi), presenteremo un'interrogazione sul caso disabile di Capri

- "Abbiamo deciso di presentare un'interrogazione alla Giunta sul caso evidenziato dalla trasmissione 'Le Iene' sul giovane disabile di Capri che, per ottenere una carrozzina regolarmente finanziata dall'Asl, si è visto chiedere da un'ortopedica napoletana 4500 euro in più rispetto al prezzo al pubblico". Lo ha annunciato il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Tentare - ha proseguito Borrelli - di ottenere un lucro aggiuntivo a fronte di un prezzo di listino già corrisposto dall'Asl è una condotta assolutamente inconciliabile con un regime di convenzione oltre che un atteggiamento profondamente disonesto nei confronti dell'ente e nei confronti dello stesso disabile. Per questa ragione ci adopereremo presso l'Asl per verificare se ricorrano gli estremi per procedere alla revoca. Continueremo a vigilare su questi casi. Le prestazioni in convenzione sono regolamentate dalla legge e vengono erogate a fronte di un accertamento medico". "Per tale ragione – ha concluso Borrelli - non è ipotizzabile che le aziende richiedano delle prestazioni economiche extra agli aventi diritto in maniera assolutamente illegittima".(Ren)