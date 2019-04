Campania: presentato a Torre del Greco (Na) il Flag Litorale Miglio d'Oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo messo insieme partner pubblici e privati per supportare il settore pesca, comporto povero dell'agricoltura. Un intervento possibile grazie ai fondi europei previsti dal Feamp". Lo ha dichiarato Giampiero Perna, presidente del Flag Litorale Miglio d'Oro, in occasione del convegno di presentazione che si è tenuto ieri a Torre del Greco (Na), nel salone dell'ex Orfanotrofio della Ss Trinità. "Il Flag - ha continuato Perna – si propone di essere uno strumento che favorisce il confronto tra enti e aziende e pescatori. E' fondamentale che chi vive il mare 365 giorni l'anno capisca che i fondi europei vanno sfruttati per mettere in campo proposte e progetti che possano aumentare la redditività del settore". Al convegno sono intervenuti anche i sindaci dei comuni napoletani di Torre del Greco, Torre Annunziata e Ercolano, rispettivamente Giovanni Palomba, Enzo Ascione e Ciro Buonajuto. Per il comune di Portici (Na) invece ha partecipato l'assessore Maurizio Minichino. Dopo l'intervento introduttivo di Giampiero Perna, che ha delineato le linee guida della Strategia di Sviluppo Locale, sono intervenuti Angelo Pica, presidente del Consorzio Costa del Vesuvio, Pasquale Vito, direttore vicario del dipartimento Scienze e Tecnologie dell'Università del Sannio, Enzio Porzio della cooperativa pescatori Beato Vincenzo Romano, Gino Oliviero, imprenditore del settore della ristorazione e Antonella Cammarano, Uod Pesca Regione Campania. (segue) (Ren)