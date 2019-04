Campania: Muscarà (M5s), approvata all'unanimità la mozione per bandire plastica monouso da uffici e spiagge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il buonsenso ha prevalso nell'aula del Consiglio regionale ed è stata conseguita una vittoria fondamentale per l'ambiente non solo del nostro territorio della Campania". Lo ha dichiarato Maria Muscarà, capogruppo campano del Movimento 5 stelle, a margine della seduta del Consiglio regionale campano. "Con il voto unanime dell'aula del Consiglio - ha proseguito Muscarà - è stata approvata la nostra mozione che impegna la Regione Campania ad aderire alla campagna 'Plastic Free Challange', lanciata dal ministro per l'Ambiente Sergio Costa e il cui obiettivo è quello di liberare dalla plastica la sede di quel ministero, a partire dagli articoli monouso. Secondo quanto previsto dalla nostra mozione, la plastica monouso verrà ora eliminata anche dalle sedi degli uffici delle amministrazioni regionali e degli enti strumentali di competenza. Niente più plastica neppure negli stabilimenti balneari del territorio regionale. Divieto esteso anche dai catering legati ad eventi e ai convegni organizzati dalla Regione, anche al di fuori da suoi uffici. La mozione prevede che sarà avviata anche una campagna di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Regione Campania e per tutti gli enti pubblici del territorio regionale. Saranno inoltre previsti criteri premiali per l'assegnazione di contributi a iniziative finalizzate alla riduzione della plastica monouso nell'ambito dell'attività di programmazione di eventi, sagre e manifestazioni pubbliche". "Auspichiamo - ha concluso Muscarà - che il nostro esempio sia esteso, al più presto, in tutti gli uffici pubblici del nostro territorio. Un piccolo passo per la salvaguardia dell'ambiente e del futuro dei nostri figli". (Ren)