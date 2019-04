Napoli: bloccata alla dogana salma Salvatore De Stefano, annullato rito funebre

- Problemi alla Dogana di Napoli riguardo ai certificati sanitari hanno bloccato, ormai da oltre sette ore, la salma di Salvatore De Stefano, l’imprenditore partenopeo assassinato il 4 aprile in Messico. Saltate il rito funebre previsto per oggi. “Mio fratello non è un pacco postale. Oltre al dolore dobbiamo sopportare anche la mortificazione”, ha commentato Rossella, sorella di Salvatore, dichiarandosi “indignata per questo trattamento che ci ha obbligato a rinviare le esequie”. Il corpo di Salvatore De Stefano è partito venerdì da Città del Messico; dopo uno scalo a Monaco, è arrivato ieri in Italia: il console italiano in Messico si è attivato per risolvere la questione. (Ren)