Campania: Cirielli (FdI), ministro Salvini garantisca libertà campagna elettorale

- "Il ministro dell'Interno Matteo Salvini garantisca la libertà della campagna elettorale dopo l'ennesimo attacco di centri sociali e comunisti contro Fratelli d'Italia". Così Edmondo Cirielli, questore della Camera dei deputati, annunciando un'interrogazione parlamentare al titolare del Viminale su due episodi in Campania: i manifesti di Giorgia Meloni e di Nello Savoia, candidato sindaco di FdI a Bacoli, in provincia di Napoli, imbrattati di vernice rossa. "A Meloni e Savoia esprimo la mia solidarietà. Certamente non saranno minacce e gesti violenti a fermare l'avanzata della destra a Napoli e in Campania", ha concluso Cirielli. (Ren)