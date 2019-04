Campania: Ciarambino (M5s), domani a Napoli conferenza per la proposta di legge sul taglio dei vitalizi

- Domani, alle ore 11.30, nella sala stampa Marco Suraci, nella sede del Consiglio regionale della Campania, presso il Centro direzionale di Napoli, si terrà la conferenza stampa del Gruppo consiliare del Movimento 5 stelle per illustrare i termini della proposta di legge in tema di rideterminazione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità degli ex consiglieri regionali. In merito Valeria Ciarambino (M5s), prima firmataria della proposta, ha dichiarato: "Grazie al M5, dopo la Camera e il Senato, questo privilegio sarà ora abolito anche nelle Regioni. Alla luce dell'intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni e in linea con il testo del nostro Governo, abbiamo depositato una proposta di legge che comporterà un notevole risparmio per le casse regionali e la fine dell'era di una casta che ancora oggi rappresenta un'offesa per i tantissimi lavoratori che hanno sacrificato una vita intera per una pensione da fame". (Ren)