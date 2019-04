Napoli: Verdi, preoccupati per tenuta insegna Cinema Adriano in via Monteoliveto

Napoli, 16 apr 16:57 - (Agenzia Nova) - "Solo pochi giorni fa un turista è rimasto ferito dalla caduta di un calcinaccio in pieno centro a Napoli. Sono molti gli edifici che presentano criticità simili. Un esempio è lo stabile in via Monteoliveto che, fino ad alcuni anni fa, ospitava il Cinema Adriano. La sala cinematografica ha chiuso ma l'insegna è rimasta al suo posto. Con il tempo i sostegni si sono deteriorati, fino ad arrugginirsi completamente. Temiamo che a breve possa staccarsi e abbattersi sulla strada sottostante. Per questa ragione abbiamo sollecitato la polizia municipale, chiedendo di accertare eventuali rischi". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini. "Il tema della manutenzione degli stabili, delle insegne e delle installazioni pubblicitarie è attuale e ci induce ad una riflessione circa l'incuria imperante che si traduce in un rischio imminente per i cittadini. Chi è proprietario di un immobile o di una qualsiasi installazione deve occuparsi della manutenzione, eliminando ogni criticità che possa rappresentare un pericolo anche eventuale".

