Campania: Borrelli (Verdi), alla Mostra d'Oltremare di Napoli premiati i vincitori del Vesuvio Verde

- Si è tenuta domenica presso la Mostra d'Oltremare, nel corso della Fiera del Baratto e dell'Usato, la cerimonia di consegna dei premi 'Vesuvio Verde 2019 per la salvaguardia dell'ambiente. Hanno ricevuto il riconoscimento, organizzato da Bidonville e dai Verdi, Antonio Miccio, direttore dell'Area marina protetta 'Regno di Nettuno', per essersi fatto carico dello smaltimento del materiale di risulta raccolto dai pescatori, norma divenuta poi nazionale; Vincenzo Borrelli, amministratore della società Sire, Ricevimenti d'Autore, per aver bandito l'uso della plastica nelle attività di catering; l'istituto comprensivo De Filippo-Vico di Arzano, per le iniziative a sostegno dell'ambiente che hanno coinvolto l'intero corpo studentesco; e Giacomo Pascale, sindaco del comune ischitano di Lacco Ameno, in rappresentanza dei sindaci e dei cittadini dell'isola di Ischia per aver bandito l'uso della plastica nei loro territori. I premi sono stati consegnati dagli esponenti dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, Marco Gaudini, Fiorella Zabatta, Lello Caiazza, Vincenzo Peretti, Gigi Esposito e dall'organizzatore dell'evento di Bidonville Augusto Lacala. I premiati hanno ricevuto una riproduzione del Vesuvio realizzata dall'artista del riciclo Salvatore Iodice insieme ai ragazzi che frequentano i laboratori di Miniera. (segue) (Ren)